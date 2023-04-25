Орешкин поставил под вопрос будущее экономическое сотрудничество с Западом

Будущее экономическое сотрудничество с западными странами находится под вопросом. Об этом 25 апреля заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество надо будет уже смотреть с большим вопросом, потому что цену такого сотрудничества мы уже знаем», — сказал он на марафоне «Знание. Первые».

По его словам, Россия является большим рынком и уход с него стал болезненным для Запада.

«Для наших компаний это возможности, а для них это болезненная история», — добавил экс-министр экономики.

22 апреля аналитик The National Interest Джеральд Хайман заявил, что США и их союзникам, в том числе Украине, необходимо наладить отношения с Россией после спецоперации. Он отметил, что слова политиков о полном отказе от каких-либо коммуникаций с Москвой являются серьезной ошибкой. По словам эксперта, подобную риторику нельзя назвать дальновидной.

5 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США действительно находятся в фазе горячей войны. При этом Лавров назвал важным поддержание контактов с США и выразил надежду на восстановление диалога.

Тогда же президент РФ Владимир Путин сообщил, что отношения России и США переживают глубокий кризис. По его словам, в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

До этого, 9 марта, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что необходимо восстановить российско-европейские отношения после конфликта на Украине, хотя это «далеко не реально».