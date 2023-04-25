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Во Владимирской области сын по указанию отца избил битой подростка

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Фото: скриншот
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Правоохранительные органы Владимирской области возбудили уголовное дело по факту избиения битой несовершеннолетнего, сообщает управление Следственного комитета (СК) РФ по региону во вторник, 25 апреля.

Инцидент произошел 22 апреля вечером на стадионе в поселке Балакирево. Видео ЧП появилось в соцсетях. На кадрах видно, как 10-летний мальчик по указанию своего отца нанес удары битой 15-летнему подростку.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

9 марта в Москве в ГБОУ «Школа Новокосино» произошел конфликт между двумя учениками 10-го класса. Он разгорелся из-за того, что один оскорбил родителей другого. В результате драки один из подростков был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В конце марта пострадавшего выписали из больницы.

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