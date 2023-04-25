Двое подростков пострадали при столкновении легковушек в Тамбове

Два легковых автомобиля столкнулись на улице Советской в Тамбове, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло днем 24 апреля в районе «Большого Магнита». Honda Accord, которой управлял 24-летний водитель, пересекала регулируемый перекресток в прямом направлении на красный сигнал светофора. В этот момент произошло столкновение с завершавшей поворот налево Lada Vesta с 58-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии пострадали двое пассажиров-подростков 14 и 15 лет из Honda Accord. Их с различными травмами доставили в Тамбовскую областную детскую больницу, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимается провайдер Simble.