Станцию метро в Москве закрыли из-за мужчины с подозрительным предметом

Вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» в Москве 25 апреля закрыли из-за подозрительного мужчины с предметом, похожим на гранату.

По данным «Известий», на месте работают экстренные службы. К этому моменту сумку, предположительно с гранатой, проверяют в рентгеновской установке.

Подозрительный предмет, похожий на гранату, 23 апреля обнаружили в сквере неподалеку от жилого дома по улице Сталеваров в Москве. Территорию оцепили, там работали саперы.