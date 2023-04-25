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Подполковник США в отставке заявил о желании Зеленского втянуть НАТО в конфликт

Подполковник США в отставке Шаффер: Зеленский хочет вмешательства НАТО в конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться непосредственного вмешательства НАТО в украинский конфликт. Такое мнение 24 апреля высказал подполковник Вооруженных сил США в отставке Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам бывшего военного, украинский лидер использует тактику «беспомощной барышни», постоянно заявляя о нехватке оружия и заставляя Запад помогать Киеву еще больше. Эксперт считает, что Зеленский хочет расширить географию конфликта и «добиться непосредственного вмешательства Североатлантического альянса».

«Именно на это рассчитывают украинцы — на прямое участие НАТО в продолжении боевых действий», — подчеркнул Шаффер.

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И как Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления страны в альянс

Ранее, 21 апреля, в МИД РФ заявили, что союзники Киева по НАТО разворачивают эскалацию боевых действий из-за постоянных поставок вооружения. Таким образом они демонстрируют эффективность западной помощи в этом вооруженном столкновении. Вместе с тем в министерстве указали и на намерение Украины продолжать конфликт. Зеленский сам «жаждет» всё больше вооруженных поставок от своих партнеров по НАТО, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

За день до этого генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО наращивают поставки вооружений на Украину. Он подчеркнул, что эти поставки меняют ситуацию на поле боя. Кроме того, Столтенберг добавил, что с февраля 2022 года страны альянса выделили Украине €150 млрд.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые поставки вооружения на Украину Москва рассматривает как враждебный антироссийский акт.

В марте российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

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