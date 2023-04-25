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В МГИМО заявили об отстаивании Лавровым национальных интересов России в СБ ООН

Политолог Зудин: Лавров отстаивал в СБ ООН национальные интересы России
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров всегда отстаивает национальные интересы страны. Также было и в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН 24 апреля. Об этом «Известиям» заявил политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин 25 апреля.

«Лавров всегда отличается наступательным стилем, остроумием, находчивостью и всегда, как и положено министру иностранных дел России, отстаивает в своих выступлениях российские национальные интересы. Мне кажется, что так было и в этот раз», — сказал он.

В рамках заседания Лавров заявил, что сейчас в СБ ООН сильно представлен Запад. По мнению министра, нужно расширить количество членов организации за счет азиатских и африканских стран.

Зудин отметил, что реформа Совбеза обсуждается давно. По словам политолога, состав членов СБ сформировался в момент создания ООН и к настоящему времени «он не соответствует реальному весу и значению государств».

«Конечно, если уходить от западоцентричного мира, то реформа СБ ООН представляется безальтернативной. Другое дело, как она будет проведена. И здесь постоянные члены СБ идут на различного рода маневры. Эта реформа может быть выстроена по-разному в соответствии с интересами различных постоянных членов СБ, так что реформа назрела, но вопрос в том, какая она будет», — заключил он.

Устав от ООН: о чем говорил Сергей Лавров на заседании Совбеза в Нью-Йорке
Почему мир подошел к опасной черте в международных отношениях

Лавров в ходе заседания СБ ООН заявил, что мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. По его словам, ситуация усугубляется тем, что США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя.

Также Лавров призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Он обратил внимание на то, что никто не позволял Западу говорить от имени всего человечества.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал выступление Лаврова. По его словам, западные страны выдают за коллективное мнение международного сообщества точку зрения США, Евросоюза и НАТО. Однако «никто не предоставлял им этого права».

Постпред Белоруссии при международной организации Валентин Рыбаков сказал, что попытки США организовать холодный прием российской делегации в ООН не увенчались успехом.

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