Сотрудник ГИБДД случайно сжег три служебных автомобиля

В Кирове сотрудник ДПС случайно сжег три служебные машины в гараже региональной полиции на улице Преображенской. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел около 4:00 24 апреля. Сотрудник ГИБДД решил почистить патрульный автомобиль от битума. Для этого он применил бензин, в результате две машины Skoda и один «УАЗ» загорелись. Ущерб от инцидента оценили в 8 млн рублей.

По этому факту начались проверки. Причины происшествия выясняются.

В этот день пресс-служба МЧС России сообщала, что в Забайкальском крае загорелось деревообрабатывающее предприятие. Огонь перешел на четыре жилых дома и два нежилых.