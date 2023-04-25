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Татарстанец за рулем Lada вылетел в кювет на скорости 140 км/ч

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Водитель автомобиля Lada Vesta на огромной скорости съехал с трассы в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

ДТП произошло 21 апреля в селе Верхняя Чегодайка Черемшанского района. Стрелка спидометра легковушки 26-летнего местного жителя застыла на отметке 140 км/ч. Его госпитализировали с различными травмами, пишет Inkazan.ru.

Сотрудники ГИБДД предположили, что скорость машины была намного выше. Там посчитали, что мужчина создавал реальную угрозу жизни и здоровью всем участникам дорожного движения, отмечает ИА «Татар-информ».

Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимается провайдер Simble.

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