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Суд арестовал активы жены Медведчука на 1 млрд гривен

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Фото: ТАСС/Алексей Голенищев
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Суд на Украине арестовал активы Оксаны Марченко, жены политика Виктора Медведчука, в металлургической промышленности на 1 млрд гривен. Об этом 25 апреля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«По материалам СБУ, суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в АО «Запорожский завод ферросплавов». Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд гривен. Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре офшорные компании», — сообщило ведомство в Telegram.

В СБУ отметили, что ранее были арестованы активы Марченко на общую сумму более 6 млрд гривен. Арест осуществлен в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее, 22 июля, стало известно об аресте СБУ активов Медведчука и Марченко на $1 млн, а также двух земельных участков площадью 3 и 5 га и помещений двух гостиничных комплексов площадью 4,5 тыс. и 2,4 тыс. кв. м, которые находятся под Ивано-Франковском и Ужгородом.

В отношении Медведчука на Украине также возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в сговоре с высшим руководством страны по организации поставок угля с не подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

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