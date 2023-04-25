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В Хабаровске проходит первый Дальневосточный электоральный форум

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Фото: duma.khv.ru
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В Хабаровске 25 апреля проходит первый Дальневосточный электоральный форум.

Мероприятие посвящено вопросам улучшения системы голосования в России. Особое внимание уделяется территориям с низкой плотностью населения и большими расстояниями между населенными пунктами.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что в таких районах стоит учитывать сложности с выходом в интернет и предложила найти для их жителей новые способы голосования в дополнение к электронному. По мнению Памфиловой, в преддверии выборов эти опросы приобретают особое значение.

«Готовясь к выборам в единый день голосования, мы уже делаем все, что можно, готовясь к выборам президента. Это не просто очередные выборы президента России. Это важнейшее политическое событие не только для страны, но и для мира, которое на многие годы предопределит нашу с вами судьбу», — заявила Элла Памфилова на форуме.

Также на мероприятии озвучили инициативу по прекращению практики голосования разной длительности в одном регионе.

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Ближайшие президентские выборы в России запланированы на 2024 год. Элла Памфилова 24 апреля на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске заявила, что западные страны заинтересованы в срыве выборов президента России в марте 2024 года и уже начали работу над этим.

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