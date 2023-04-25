Госиспытания САУ «Коалиция-СВ» завершатся до конца 2023 года

Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» в спецоперации на Украине пока не участвовала, государственные испытания завершатся к концу 2023 года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил временно исполняющий должность начальника Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Медведский.

«САУ «Коалиция-СВ» пока еще не принимала участия в СВО, она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года», — рассказал он ТАСС.

По словам Медведского, сейчас проводятся работы по совершенствованию ходовой части установки.

САУ «Коалиция-СВ» — часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новую технику. Как рассказал «Известиям» в декабре 2021 года военный эксперт Алексей Хлопотов, САУ по своему функционалу приближается к реактивным системам залпового огня, при этом артиллерийские снаряды в десятки раз дешевле, чем те же ракеты для РСЗО. САУ может практически сразу уничтожать цели и по этому показателю опережает ударные вертолеты и самолеты, добавил эксперт.

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