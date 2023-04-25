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Госиспытания САУ «Коалиция-СВ» завершатся до конца 2023 года

РВиА: САУ «Коалиция-СВ» пока не участвовала в СВО, госипытания завершатся к концу 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» в спецоперации на Украине пока не участвовала, государственные испытания завершатся к концу 2023 года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил временно исполняющий должность начальника Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Медведский.

«САУ «Коалиция-СВ» пока еще не принимала участия в СВО, она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года», — рассказал он ТАСС.

По словам Медведского, сейчас проводятся работы по совершенствованию ходовой части установки.

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САУ «Коалиция-СВ» — часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новую технику. Как рассказал «Известиям» в декабре 2021 года военный эксперт Алексей Хлопотов, САУ по своему функционалу приближается к реактивным системам залпового огня, при этом артиллерийские снаряды в десятки раз дешевле, чем те же ракеты для РСЗО. САУ может практически сразу уничтожать цели и по этому показателю опережает ударные вертолеты и самолеты, добавил эксперт.

21 апреля 2023 года компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке «Экипировка» на ВДНХ в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (First Person View (FPV) — вид от первого лица. — Ред.) самолетного типа К-5. БПЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением. Он сможет преодолевать до 90 км. В настоящее время дрон проходит испытания. Их планируют завершить до конца года

До этого, 15 апреля, стало известно, что в России создали дрон «Коршун», который запускается в 10 раз быстрее аналогов.

28 марта в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305Э», которая относится к числу новейших военных разработок, успешно применяется армейской авиацией ВС России в зоне спецоперации.

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