В Забайкалье загорелось деревообрабатывающее предприятие

В Забайкальском крае загорелось деревообрабатывающее предприятие. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 09:21 мск поступило сообщение о пожаре по адресу Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, населенный пункт Баляга. Происходит загорание в деревообрабатывающем цехе с переходом огня на четыре жилых дома и два нежилых», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края. Площадь возгорания составила 12 тыс. кв. м. Из-за сильной ветровой нагрузки произошло стремительное распространение огня.

Также 25 апреля производственное помещение загорелось на Сахалине, в селе Яблочное. Спасатели сумели локализовать пожар на площади 900 кв. м, спустя 8,5 часа возгорание было ликвидировано. Согласно имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.