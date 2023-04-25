На пассажирские авиаперевозки в СНГ из РФ пришлось 48% международного трафика

Пассажирские авиаперевозки из России в страны СНГ в 2022 году выросли на 25,3% по сравнению с 2019 годом, до 8,3 млн пассажиров, сообщила вице-президент, коммерческий директор ТКП (оператор российской системы взаиморасчетов на воздушном транспорте) Татьяна Меркулова на форуме Digital Aviation & Travel Forum 25 апреля.

«Удельный вес стран СНГ в международных воздушных перевозках тоже серьезно вырос — до 48%», — рассказала Меркулова.

Ранее доля пассажиров, летающих в страны СНГ, составляла 11% в 2019 и 2020 годах и 28% в 2021 году, следует из презентации ТКП.

Меркулова уточнила, что такой рост был обусловлен массовым переездом россиян в эти страны в течение всего прошлого года, а также возвратом трудовых мигрантов в Россию после периода пандемии COVID-19.

Также она отметила, что в 2022 году перевозки пассажиров по железной дороге впервые превысили объем перевозок авиатранспортом: 109,9 млн человек было перевезено поездами против 95,2 млн человек — авиакомпаниями.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что, как рассказали «Известиям» туроператоры, средний чек за отдых на самых популярных майских направлениях — в Турции, Египте, ОАЭ и России — снизился по сравнению с прошлым годом на 4–20%. При этом за полеты в дальние азиатские страны путешественники платят в полтора раза больше, чем в 2022-м.

30 марта глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиаперевозчики могут открыть рейсы в страны Южно-Восточной Азии и Африки.