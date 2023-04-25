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В МИЦ «Известия» расскажут о самых популярных направлениях на майские праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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27 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации в туриндустрии и предпочтениям россиян на майские праздники и в летний период.

Об актуальных тенденциях в туриндустрии в преддверии летнего сезона расскажет Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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