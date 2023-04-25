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Эксперт оценил возможность отказа РФ от моратория на размещение ракет

Литовкин: если Россия и США разместят в АТР ракеты, то вероятна эскалация
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Если Россия и США разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности, то вероятен риск эскалации. Об этом 25 апреля «Известиям» заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее в этот день директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сказал, что Россия из-за действий США может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.

«Мы предложили американцам мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе или в регионах, которые прилегают к границам РФ или США. Но американцы не приняли этот мораторий официально, но пока никто ничего не размещал. Но если они начнут размещать, то и мы, безусловно, начнем размещать такие ракеты. Эскалация будет, если мы разместим ракеты и американцы разместят», — сказал эксперт.

Литовкин отметил, что Москва всё время указывала Вашингтону на то, что он размещает в Европе пусковые стаканы, которые можно использовать в том числе для крылатых ракет большой дальности «Томагавк».

«Американцы клялись, что они такие ракеты никогда не размещали в таких стаканах, хотя у них на эсминцах такие ракеты размещались», — заключил собеседник «Известий».

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6 декабря 2022-го замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не исключает возможности отмены моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе из-за поставок Вашингтоном Киеву более дальнобойного оружия. Он уточнил, что это предупреждение противникам, для того чтобы они не шли на опрометчивые ходы и не испытывали терпение России на прочность.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 августа 2019 года договор окончательно прекратил свое действие.

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