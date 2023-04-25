Экс-замглавы Мытищ арестован за мошенничество в особо крупном размере

Бывший замглавы администрации Мытищ арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила 25 апреля журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что обвинение экс-чиновнику предъявлено по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его заключили под стражу.

По данным следствия, с мая по июль 2020 года чиновник использовал подконтрольную организацию для заключения договоров на строительно-монтажные работы, которые не были выполнены. При этом на основе подписанных актов из бюджета было выплачено более 1 млн рублей.

Источник «РИА Новости» сообщил, что фигурант дела — Евгений Глинкин. Он курировал в администрации Мытищ вопросы информационной политики и обратной связи с населением.

В марте Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении взятки в виде автомобиля стоимостью 3 млн рублей.