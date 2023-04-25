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В МИДе допустили отказ РФ от моратория на размещение ракет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия решит, отказываться ли от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, в зависимости от действий США, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков во вторник, 25 апреля.

По его словам, если Вашингтон допустит появление оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то мораторий о недопустимости размещения определенных ракет станет «более хрупким».

«[Это] далеко не единственный критерий, по которому мы будем оценивать такие развертывания. Не менее важна дальность ракетных систем», — отметил Ермаков в беседе с ТАСС.

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Ранее, 21 апреля, в МИДе заявили, что Москва должна проанализировать тенденцию, при которой Запад отказывается первым размещать баллистические ракеты наземного базирования разных дальностей, и, исходя из этого, сделать выводы, стоит ли сейчас начинать подготовку к развертыванию такого типа оружия.

6 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не исключает возможности отмены моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе из-за поставок Вашингтоном Киеву более дальнобойного оружия. Он уточнил, что это предупреждение противникам, для того чтобы они не шли на опрометчивые ходы и не испытывали терпение России на прочность.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 августа 2019 года договор окончательно прекратил свое действие.

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