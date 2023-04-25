Площадь пожара на предприятии в Приморском крае выросла до 12 тыс. кв. м

Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края достигла 12 тыс. кв. м. Об этом 25 апреля сообщили в главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

«Из-за сильной ветровой нагрузки происходит стремительное распространение пожара. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 12 тыс. кв. м. Проводится наращивание сил и средств, к тушению привлечены два пожарных поезда», — сообщило ведомство в Telegram.

Возгорание произошло в здании на улице Свердлова. По данным МЧС, пожарные прибыли на место происшествие спустя пять минут после вызова. До их приезда из цеха самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Также 25 апреля производственное помещение загорелось на Сахалине в селе Яблочное. Спасатели сумели локализовать пожар на площади 900 кв. м, спустя 8,5 часа возгорание было ликвидировано. Согласно имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.