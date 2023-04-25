В МИД России назвали невозможными любые серьезные переговоры с США и Западом

Любые серьезные переговоры с Соединенными Штатами Америки и западными странами в настоящее время не представляются возможными, заявил 25 апреля директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Обстоятельства таковы, что вести какую-либо серьезную переговорную работу с США и Западом <...> не представляется возможным», — заявил он в интервью ТАСС.

Инициаторам противостояния с Россией, по словам Ермакова, стоит обдумать, хотят ли они повторения забытых на Западе уроков военной географии.

Кроме того, в ходе разговора с информагентством дипломат предупредил о растущих рисках военного столкновения с США. По его словам, МИД России постоянно указывает на опасность действий Вашингтона и НАТО и продолжает направлять Западу «отрезвляющие сигналы о необходимости предотвратить катастрофу».

Ранее, 20 апреля, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что у России и США в настоящее время практически нет отношений, американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации.

При этом еще в начале апреля замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Москва и Вашингтон находятся в фазе горячего конфликта друг с другом.