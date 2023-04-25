Диетолог рассказала о пользе газированной воды

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что газированная вода может благоприятно влиять на работу кишечника, а также понижать артериальное давление.

В беседе с «Москвой 24» 24 апреля специалист отметила, что углекислый газ в несладкой газированной воде расширяет мелкие капилляры. Благодаря этому кровь устремляется на периферию и способствует снижению артериального давления.

Помимо этого газированная вода полезна людям, ведущим малоподвижный образ жизни, отмечает телеканал «360». Она поможет простимулировать кишечник и улучшить его работу. Кроме того, вода улучшает обменные процессы организма.

Соломатина предупредила, что у газированной воды есть противопоказания. Ее не следует пить при гастрите, язве и колите, потому что напиток обладает раздражающим действием, пишет RT.

В декабре эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко призвала не пить газировку и соки по ночам. По ее словам, употребление сладких напитков ночью может привести к задержке жидкости в организме.

В августе 2022 года в Роспотребнадзоре рассказали, что бутилированную питьевую воду для ежедневного употребления и приготовления пищи стоит употреблять с учетом имеющихся ограничений по состоянию здоровья. Вода категорий «питьевая» и «столовая» подойдет всем гражданам, за исключением людей, страдающих какими-либо заболеваниями, и детей до трех лет, отмечает REGNUM. Вода должна быть прозрачной, без осадка.