Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ
Экономика
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России
Мир
Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля
Мир
Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН
Мир
Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп
Мир
Посол Антонов сообщил об очередной отмене властями США церемонии на Эльбе
Мир
МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии
Мир
В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Мир
Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
Мир
Netflix заявил о планах инвестировать $2,5 млрд в Южную Корею
Мир
В РФ предупредили о риске ядерной эскалации на Корейском полуострове
Мир
В Белоруссии указали на провал попыток США встретить РФ в ООН «холодным душем»

Диетолог рассказала о пользе газированной воды

Диетолог Соломатина: газированная вода способна понижать артериальное давление
0
Фото: ТАСС/Neu Fahrland
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что газированная вода может благоприятно влиять на работу кишечника, а также понижать артериальное давление.

В беседе с «Москвой 24» 24 апреля специалист отметила, что углекислый газ в несладкой газированной воде расширяет мелкие капилляры. Благодаря этому кровь устремляется на периферию и способствует снижению артериального давления.

Помимо этого газированная вода полезна людям, ведущим малоподвижный образ жизни, отмечает телеканал «360». Она поможет простимулировать кишечник и улучшить его работу. Кроме того, вода улучшает обменные процессы организма.

Соломатина предупредила, что у газированной воды есть противопоказания. Ее не следует пить при гастрите, язве и колите, потому что напиток обладает раздражающим действием, пишет RT.

Охранная грамота: как не навредить щитовидке шашлыками и газировкой
Советы медиков и экспертов Роспотребнадзора

В декабре эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко призвала не пить газировку и соки по ночам. По ее словам, употребление сладких напитков ночью может привести к задержке жидкости в организме.

В августе 2022 года в Роспотребнадзоре рассказали, что бутилированную питьевую воду для ежедневного употребления и приготовления пищи стоит употреблять с учетом имеющихся ограничений по состоянию здоровья. Вода категорий «питьевая» и «столовая» подойдет всем гражданам, за исключением людей, страдающих какими-либо заболеваниями, и детей до трех лет, отмечает REGNUM. Вода должна быть прозрачной, без осадка.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023