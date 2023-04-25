Машина сорвалась с обрыва и застряла в скалах во Владивостоке

Легковой автомобиль сорвался с обрыва и застрял в скалах во Владивостоке. Водителю помогли выбраться спасатели.

Инцидент произошел в ночь на 23 апреля в районе улицы Аквамариновой. Машина с водителем застряла в скалах. Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут после поступления сообщения. Они с помощью веревок спустились к автомобилисту для оценки ситуации. Было принято решение о привлечении спасателей, пишет ИА PrimaMedia.

Пострадавшего удалось поднять с помощью веревок и мягких носилок. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи.

В конце марта легковой автомобиль сорвался с обрыва высотой около 15 м в Крыму. В салоне находились водитель и пассажир, им удалось самостоятельно выбраться из машины.