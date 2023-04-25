Новый муниципальный округ появился в Камчатском крае

Новый муниципальный округ создали на территории Камчатского края. Такой статус получил Мильковский район.

По данным ИА KamchatkaMedia, в Мильковский муниципальный округ объединяются поселки Мильково и Атласово. Депутаты законодательного собрания региона приняли соответствующий законопроект единогласно. Первый созыв представительного органа муниципального округа будет избран в единый день голосования в сентябре 2023 года. После этого будет определен глава муниципального округа.

Мильковский — это второй муниципальный округ в регионе. Первым стал Алеутский муниципальный округ, в который входит село Никольское с населением около 700 человек.

Ранее сообщалось, что власти Карелии намерены рассмотреть вопрос о создании трех муниципальных округов. Беломорский, Питкярантский и Сегежский округа заменят одноименные районы.