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ВСУ за сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Украинские военные обстреляли за сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщил 25 апреля источник «Известий» в экстренных службах.

В частности, под обстрел попали такие поселки, как Старя Збурьевка, Алешки, Подлесное, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Песчановка. Украинские боевики наносили артиллерийские удары. Кроме того, снаряды прилетели и в города Каховка и Новая Каховка.

В настоящее время выясняется, есть ли жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.

В свою очередь, российская артиллерия уничтожила в районе поселка Камышаны гаубицу «Мста-Б», также было ликвидировано пять украинских военных, а трое получили ранение. Кроме того, в районе поселка Садовое уничтожена украинская гаубица Д-3, четверо боевиков убиты, трое — ранены.

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Ранее, 19 апреля, сообщалось, что при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ украинская ПВО ракетами С-300 попала по гражданской инфраструктуре Снигиревского района Херсонской области. Была разрушена школа в селе Васильевка.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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