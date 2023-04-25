Пять инфицированных боррелиозом клещей выявили на Сахалине

С начала сезона в Сахалинской области 24 человека пострадали от укусов клещей. Пять вредителей, поступивших на исследование в лабораторию, оказались переносчиками боррелиоза.

По данным Роспотребнадзора, активность клещей выявлена в Южно-Сахалинске, Анивском, Корсаковском и Углегорском районах. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. На исследование поступило 17 вредителей. Клещей можно проверить на наличие возбудителей боррелиоза, энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза.

Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 567 человек, в том числе 255 детей. Ревакцинированы 250 человек.

В Красноярском крае в середине апреля выявили первый случай клещевого энцефалита. Диагноз был поставлен 18-летнему жителю Большеулуйского района.