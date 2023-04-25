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Минфин предложил обязать блогеров платить НДФЛ с доходов от иностранных платформ

Минфин: предлагается обложить НДФЛ российские доходы блогеров на YouTube и в Instagram
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минфин РФ выступил с инициативой обязать блогеров, работающих за границей и размещающих контент на иностранных платформах, платить НДФЛ с доходов, которые они получили из России.

В связи с эти министерство подготовило пакет поправок в ст. 208 Налогового кодекса (доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за ее пределами), а 24 апреля правительство внесло этот пакет в Госдуму.

В числе прочего законопроект призван уточнить условия налогообложения дохода от деятельности россиян из-за рубежа.

По информации близкого к правительству собеседника, на которую ссылаются «Ведомости», законопроект предполагает обложение подоходным налогом блогеров, которые используют в своей деятельности российские домены, сетевые адреса или серверы. Источник дохода будет считаться российским, если хотя бы одно из этих условий будет соблюдено. При этом российскими организация или предприниматель будут считаться, если физическое лицо было налоговым резидентом России, то есть исполнитель находился в стране больше половины года, или если доходы получены на счет в российском банке, или источник выплаты (заказчик).

Предполагается, что такое регулирование позволит расширить список доходов, которые считаются полученными в России. Сейчас, по заявлению источника издания, в законе есть лазейка: если для выполнения работ был использован не российский сегмент интернета. Доходы с ресурсов с доменами .com, YouTube или Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) не облагаются налогом.

«Эта лазейка также будет закрыта. Блогеры, работающие из-за рубежа и размещающие контент на иностранных площадках, но получающие вознаграждение из России, подпадут под российское налоговое законодательство и с их доходов будет удержан НДФЛ», — цитирует издание слова источника.

Еще один собеседник газеты, близкий к правительству, подтвердил, что этот подход будет реализован: действующая редакция законопроекта уже предполагает этот принцип, однако ее планируется скорректировать, чтобы более четко сформулировать это положение.

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Юрист Алексей Гатин 21 марта в беседе с «Известиями» раскрыл схему ухода блогеров от налогов. По его словам, блогеры, которые попали в поле зрения правоохранительных органов, могли заниматься дроблением бизнеса, что является самым распространенным нарушением в части налогообложения.

Минцифры сформулировало предложение о том, что иностранные социальные сети могут обязать выплачивать подоходный налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в соцсетях, еще в марте 2021 года. Тогда предполагалось, что оно затронет платформы Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т.д. Отмечалось, что блогеры обычно получают деньги за рекламу на личный счет и никак его не оформляют.

Последним громким делом блогера об уходе от уплаты налогов стало обвинение блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной в Сети как Лерчек. 7 марта ей было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей, а 16 марта в отношении супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств.

Суд принял решение назначить Лерчек запрет определенных действий. В частности, ей запрещено пользоваться интернетом, а также использовать почту, телефон и иные средства связи. Она не может общаться со свидетелями и соучастниками ее уголовного дела, кроме близких родственников. При этом ее передвижения не ограничены.

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