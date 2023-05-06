9 мая — День Победы: онлайн и новости

78-я годовщина победы в Великой Отечественной война отмечается 9 мая 2023 года.

Самое долгожданное и захватывающее событие дня — парад Победы. По Красной площади строевым шагом пройдут более 10 тыс. военнослужащих. На брусчатке проедет около 125 единиц военной техники. Ожидается выступление президента Владимира Путина. Оркестр исполнит торжественные композиции.

Стать зрителями на трибунах смогут только самые почетные гости, в первую очередь ветераны ВОВ. Для остальных граждан будет организован прямой эфир: происходящие будут снимать с земли и воздуха разные камеры. Журналисты подготовят репортажи с разных точек центра столицы, возьмут интервью у участников. Прямая трансляция парада будет доступна на сайте «Известий».

В числе традиций у россиян на 9 Мая — посещение кладбищ, где покоятся их родственники — участники Великой Отечественной; возложение цветов к памятникам героям-освободителям, поход на концерты и выставки техники. Подробнее — программа мероприятий на День Победы в Москве.

В 2023 году шествия «Бессмертного полка» не будет в традиционном формате. Организаторы дали старт альтернативным вариантам, например прикреплению портрета ветерана на окна автомобилей. Дети при помощи взрослых станут участниками акции «Окна Победы».

Многие на День Победы принимают участие в народных гуляньях, поют песни военных лет. На праздник надевают белый верх, советскую форму или ее элементы, повязывают на одежду георгиевскую ленту.

Ярким завершением праздника обычно является салют, который запускают в Москве на площадках в каждом районе, а также в разных городах страны.

«Известия» будут освещать события 9 Мая в режиме онлайн — посредством прямого эфира, последних новостей, публикаций в соцсетях.