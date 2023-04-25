Пожар вспыхнул в складских помещениях с окнами и автосервисом в Москве

На севере Москвы вспыхнул пожар в складских помещениях, где хранились окна и работал автосервис. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в двух складских боксах ранее в этот день в складском помещении, расположенном в 3-м Лихачевском переулке. Предварительно, сначала загорелся мусор у автосервиса, а затем огонь перекинулся на склад с окнами, несмотря на противопожарный разрыв. В результате загорелись оба бокса и деревянная обрешетка на чердаке.

Огонь был локализован на площади 150 кв. м. На подъемнике в автосервисе обнаружили автомобиль, принадлежность которого установить не смогли: владельцев объекта на месте не оказалось.

Ранее, 25 апреля, крупный пожар вспыхнул в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края. В региональном МЧС сообщили, что по тревоге были подняты 16 сотрудников спасательного ведомства, которые задействовали шесть единиц пожарной техники. До приезда пожарных самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек.

Пожар удалось локализовать на площади порядка 1500 кв. м, сообщает REGNUM.

Также 25 апреля производственное помещение загорелось на Сахалине в селе Яблочное. Спасатели сумели локализовать пожар на площади 900 кв. м. спустя 8,5 часа возгорание было ликвидировано. Согласно имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

24 апреля загорелся частный дом в деревне Пехорка в подмосковных Люберцах, пишет сайт kp.ru. Пожар случился по адресу: Жуковский тупик, дом 10. Затем пламя перекинулось еще на два здания, общая площадь составила 500 кв. м. В районе ЧП наблюдалось сильное задымление. Из пожара было спасено два человека, сообщает агентство городских новостей «Москва».