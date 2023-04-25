Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ

Вызванный в МИД России посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий прибыл в дипведомство. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает корреспондент «Известий».

Дипломат зашел в здание министерства, отказавшись от общения с прессой.

19 апреля Молдавия объявила о выдворении одного сотрудника посольства России в Кишиневе. Решение было мотивировано инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. 17 апреля он сообщил, что молдавские власти объявили его «нежелательным лицом» в республике и отказали во въезде.

В Молдавии Минниханов должен был принять участие в конгрессе «Дружба народов», однако по прилете в Кишинев его не выпустили из самолета.

В российском МИДе инцидент с главой Татарстана назвали недружественным шагом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила уверенность, что подобный антироссийский курс не найдет поддержки в широких кругах общественности республики.

Также в МИД РФ пообещали дать ответ на объявление сотрудника российского посольства persona non grata.

24 апреля экс-президент республики Игорь Додон назвал текущие отношения между Кишиневом и Москвой худшими за всю историю независимости Молдавии. По мнению бывшего лидера, инцидент с Миннихановым был вызван желанием Кишинева понравиться западным кураторам.