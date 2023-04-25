«РИА Новости»: военные ВСУ пытаются выходить из Артемовска под видом гражданских

Во время выхода мирного населения из западных районов Артемовска (украинское название — Бахмут) украинский снайпер из националистичного полка «Азов» (запрещенной в России террористической организации) переоделся в гражданскую одежду и попытался выбраться из города, рассказал 25 апреля сотрудник ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что в основном в домах и подвалах находятся дети, женщины и старики. Однако попадаются солдаты, которые переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть Артемовск.

«Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из «Азова», — сообщил сотрудник ЧВК «Вагнер» в разговоре с «РИА Новости».

Накануне военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что освобождение Артемовска откроет направления ко многим населенным пунктам.

За день до этого журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска и отступили на запад от железнодорожных путей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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