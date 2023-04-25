Девочка-подросток пострадала в «пьяном» ДТП во Владивостоке

Легковая машина врезалась в леерное ограждение во Владивостоке. 19-летняя автомобилистка и ее 14-летняя пассажирка получили травмы.

Авария произошла на улице Маковского. По версии ГИБДД, девушка села за руль Toyota Sprinter Carib в состоянии алкогольного опьянения, потеряла управление и врезалась в ограждение. Об этом сообщает VostokMedia.

Установлено, что девушка не проходила обучение вождению. Кроме того, пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. В связи с этим в отношении автомобилистки составлены административные материалы.

Ранее в этот день сообщалось об избрании меры пресечения в отношении водителя, спровоцировавшего ДТП с двумя погибшими подростками. По данным следствия, мужчина сел за руль Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение с машиной Toyota Corolla, которой управлял 15-летний юноша. 14-летние пассажиры второй иномарки скончались.