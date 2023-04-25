Продажа талонов на летний трансфер пассажиров поездов открывается в Якутии

Продажа талонов на трансфер пассажиров поезда через реку Лену открывается в Якутии с 26 апреля. Перевозки будут осуществляться в летний период на теплоходе и автобусе.

Стоимость трансфера от речного вокзала Якутска до железнодорожного вокзала в Нижнем Бестяхе составит 600 рублей. Теплоходы будут отправляться от речного вокзала каждый день в 14:30. Перевозки запланированы с 1 июня до 18 октября, пишет ИА SakhaNews.

Приобрести талон на трансфер можно одновременно с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД», а также в кассах вокзалов в Алдане, Томмоте, Нижнем Бестяхе и в Якутске. Также талоны продаются на популярных онлайн-сервисах.

В 2022 году в Якутии был зафиксирован рост перевозок пассажиров по железной дороге. С января по октябрь поездами воспользовались порядка 229 тыс. человек.