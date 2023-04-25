Хозяин собаки распылил перцовый баллончик в лицо девочке из-за замечания

Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 6-летней девочке из-за замечания по поводу его собаки. Об этом 25 апреля узнали «Известия».

ЧП произошло в Санкт-Петербурге. 53-летний мужчина выгуливал шпица без намордника, на что обратили внимание отец с маленькой девочкой.

«Мужчина выхватил перцовый баллончик и распылил его в лицо девочке после того, как ее отец сделал замечание», — рассказал «Источник».

Девочка была доставлена в больницу. У нее диагностировали химический ожог глаза и отпустили домой.

На место была вызвана полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Москве мужчину избили в вагоне метро. Ему распылили в лицо баллончик, после чего нанесли удары в лицо и голову.