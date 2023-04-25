Девушка погибла от удара током в ванне в Красноярском крае
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 21-летней девушки от удара током в Красноярском крае. Потерпевшую обнаружили в ванне.
Трагедия произошла 22 апреля в Дивногорске. По данным следствия, девушка находилась дома одна и принимала ванну с мобильным телефоном в руках. Предполагается, что потерпевшая попыталась подключить устройство к зарядке и получила удар током, пишет Амурская служба новостей.
Тело погибшей без признаков жизни вечером обнаружили родители. Следственный комитет проводит проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.
13 апреля в Амурской области монтера ударило током на железнодорожной станции. Мужчина коснулся контактной сети и скончался на месте.