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Дептранс сообщил о перекрытии нескольких улиц в Москве

Дептранс: в центре Москвы временно перекроют несколько улиц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В центре Москвы 25 апреля с 21:00 перекроют несколько улиц. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Движение транспорта будет запрещено на участках Тверской, Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой, 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой до улицы Гашека, Моховой, от Воздвиженки до Тверской, Большой Никитской, от Моховой до Романова переулка и съезде на Тверскую улицу от дома 2, строение 2, по 1-й Тверской-Ямской улице до дома 2, строение 1, по Тверской-Ямской улице. В сообщении отмечается, что возможен краткосрочный запрет движения транспорта на Тверском и Страстном бульварах и в Большом Путинковском переулке.

«Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом ограничений», — говорится в сообщении дептранса.

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В этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что на улицах Москвы парковка будет бесплатной 1, 8 и 9 мая. Он отметил, что 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

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