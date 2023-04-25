Дептранс сообщил о перекрытии нескольких улиц в Москве

В центре Москвы 25 апреля с 21:00 перекроют несколько улиц. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Движение транспорта будет запрещено на участках Тверской, Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой, 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой до улицы Гашека, Моховой, от Воздвиженки до Тверской, Большой Никитской, от Моховой до Романова переулка и съезде на Тверскую улицу от дома 2, строение 2, по 1-й Тверской-Ямской улице до дома 2, строение 1, по Тверской-Ямской улице. В сообщении отмечается, что возможен краткосрочный запрет движения транспорта на Тверском и Страстном бульварах и в Большом Путинковском переулке.

«Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом ограничений», — говорится в сообщении дептранса.

В этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что на улицах Москвы парковка будет бесплатной 1, 8 и 9 мая. Он отметил, что 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.