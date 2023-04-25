В Канаде посетовали на закрытие воздушного пространства России

Закрытие российского воздушного пространства обернулось негативными последствиями для авиакомпаний Канады. Об этом сообщается в материале, опубликованном на канадском портале CTV News.

В публикации от 23 апреля отмечается, что из-за необходимости облетать Россию канадские авиаперевозчики столкнулись с двумя проблемами — увеличением продолжительности полетов и ростом расходов на топливо. Как следствие, билеты для пассажиров стали дороже. При этом экс-операционный директор Air Canada Дункан Ди объяснил, что оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией должен пролегать через Россию.

По данным компании Cirium, стоимость билета Air Canada в одну сторону из Ванкувера в Гонконг выросла с января 2019 по январь 2023 года на 41%, из Торонто в Дели — на 47%.

Гендиректор компании Aero Consulting Experts Росс Аймер указал, что данная ситуация ставит Air Canada и другие авиакомпании в невыгодное конкурентное положение.

В феврале прошлого года в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам более чем из 30 стран, включая Канаду. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для России стало ответом на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

В декабре 2022 года авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с «Известиями» отмечал, что больше всего от ограничений полетов через Россию пострадали финские авиакомпании.