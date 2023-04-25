СМИ назвали имя будущего руководителя предвыборной кампании Байдена
Новым руководителем предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена будет его нынешний старший советник Джули Чавес Родригес. Об этом 25 апреля сообщает издание Politico со ссылкой на слова людей, знакомых с решением.
Заместителем руководителя кампании, по данным журналистов, должен стать Квентин Фулкс, который ранее руководил кампанией Рафаэля Уорнока, когда он в 2022 году избирался в сенат от Джорджии.
Издание подчеркивает, что вскоре будет объявлено по крайней мере еще об одном другом сотруднике избирательной кампании. Им станет недавно уволившийся с поста помощника пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос, который на начальном этапе кампании будет заниматься прессой. По данным издания, в число претендентов на работу во время предвыборной кампании входят исполнительный директор DNC Сэм Корнейл, заместитель исполнительного директора DNC и давний советник Элизабет Уоррен Роджер Лау, а также Эмма Браун, руководившая успешной кампанией сенатора от Аризоны Марка Келли в 2022 году.
«Президент Джо Байден должен объявить о своей заявке на переизбрание во вторник утром вместе с двумя сотрудниками, которым будет поручено руководить его кампанией», — подчеркивают журналисты.
СМИ анонсировали официальное объявление Байдена о баллотировании на второй срок 21 апреля. CNN со ссылкой на советников американского лидера заявляло, что вместе с объявлением будет выпущено видео в стиле предвыборной кампании.
Байден 14 апреля заявил, что принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году и готов объявить о нем в скором времени.
Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.