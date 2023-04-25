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СМИ назвали имя будущего руководителя предвыборной кампании Байдена

Politico: будущим руководителем предвыборной кампании Байдена будет Джули Чавес Родригес
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Фото: Global Look Press/Democratic National Convention v
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Новым руководителем предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена будет его нынешний старший советник Джули Чавес Родригес. Об этом 25 апреля сообщает издание Politico со ссылкой на слова людей, знакомых с решением.

Заместителем руководителя кампании, по данным журналистов, должен стать Квентин Фулкс, который ранее руководил кампанией Рафаэля Уорнока, когда он в 2022 году избирался в сенат от Джорджии.

Издание подчеркивает, что вскоре будет объявлено по крайней мере еще об одном другом сотруднике избирательной кампании. Им станет недавно уволившийся с поста помощника пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос, который на начальном этапе кампании будет заниматься прессой. По данным издания, в число претендентов на работу во время предвыборной кампании входят исполнительный директор DNC Сэм Корнейл, заместитель исполнительного директора DNC и давний советник Элизабет Уоррен Роджер Лау, а также Эмма Браун, руководившая успешной кампанией сенатора от Аризоны Марка Келли в 2022 году.

«Президент Джо Байден должен объявить о своей заявке на переизбрание во вторник утром вместе с двумя сотрудниками, которым будет поручено руководить его кампанией», — подчеркивают журналисты.

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СМИ анонсировали официальное объявление Байдена о баллотировании на второй срок 21 апреля. CNN со ссылкой на советников американского лидера заявляло, что вместе с объявлением будет выпущено видео в стиле предвыборной кампании.

Байден 14 апреля заявил, что принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году и готов объявить о нем в скором времени.

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.

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