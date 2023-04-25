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Эксперт предупредил об опасности низкокачественного бензина для автомобиля

Автоэксперт Фиронов: низкокачественный бензин может навредить двигателю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Эффективность и долговечность работы двигателя автомобиля зависят от качества топлива, заявил 25 апреля доцент кафедры «наземные транспортные средства» Московского политеха Анатолий Фиронов.

Он рассказал, что каждый вид топлива характеризуется свойствами рабочих фракций. Фракционный состав определяется по ГОСТу и отклонение от технологии приводит к появлению некачественного топлива.

По словам Фиронова, низкооктановый бензин не наносит особого ущерба экологии. Более того, в его составе содержится меньшее количество присадок, часть которых токсична. Присадки добавляют для улучшения эксплуатационных свойств, подчеркнул эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

Однако на рынке, по словам специалиста, есть «нечистоплотные продавцы, использующие присадки бесконтрольно». При этом подобное топливо в долгосрочной перспективе может привести к отложениям внутри автомобильного двигателя, что снизит срок его службы.

Фиронов уточнил, что автовладельцы понимают, что заправили машину некачественным бензином или дизельным топливом, разбавленным сторонними смесями, только после выявления неполадок в работе двигателя.

Эксперт резюмировал, что стоит избегать непроверенных заправок, где топливо дешевле обычного, так как такая экономия в перспективе может обернуться негативными последствиями для автомобиля.

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В марте вице-премьер Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность использования монометиланилина в качестве присадки для производства бензина К5 (включает АИ-92, АИ-95, АИ-98). В частности, он поставил задачу службе оценить влияние этой добавки на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека.

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