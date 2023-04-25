Появились кадры с места крушения вертолета в Волгоградской области

Следственный комитет РФ 25 апреля опубликовал кадры из Волгоградской области, где разбился вертолет.

На кадрах видно, что на месте инцидента продолжают работать следователи.

О трагедии стало известно ранее в этот день. По информации источника «Известий», в Волгоградской области потерпел крушение вертолет «АНСАТ», находившийся на борту пилот погиб. На месте было обнаружено тело пилота — Виноградова Олега Валентиновича, 1957 года рождения.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России устанавливают обстоятельства падения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ.