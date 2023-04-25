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Си Цзиньпин заявил о готовности расширять взаимовыгодное сотрудничество

Си Цзиньпин заявил о готовности КНР расширять сотрудничество на основе равенства
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Фото: Global Look Press/Yan Yan
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов углублять дружбу и расширять сотрудничество с другими странами на основе равенства и взаимной выгоды. Об этом он сказал 25 апреля в ходе церемонии принятия верительных грамот у послов иностранных государств, прошедшей в Пекине.

«Китай готов углублять дружбу и расширять взаимовыгодное сотрудничество с народами других государств на основе равенства и взаимной выгоды, а также работать над продвижением двусторонних отношений», — приводит его слова интернет-версия газеты Renmin Ribao.

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Ранее, 21 апреля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что Россия и КНР развивали новый тип отношений между странами, основанный на мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

18 апреля руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков рассказал «Известиям», что Китаю необходимо окружить себя дружественными и зависимыми странами для противостояния Западу.

Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в разговоре с «Известиями» 17 апреля отметил, что отсутствие дружбы против кого-то характеризует военно-техническое сотрудничество России и Китая.

В тот же день председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников отметил, что взаимоотношения России и Китая в политической и экономической сферах в последнее время всё больше и больше укрепляются.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

После переговоров с Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

Между тем 4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал первую поездку Си Цзиньпина за границу после переизбрания на должность главы Китая важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.

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