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Собянин сообщил о бесплатной парковке в Москве на майских праздниках

Собянин сообщил, что парковка для машин в Москве будет бесплатной 1, 8 и 9 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На улицах Москвы парковка будет бесплатной 1, 8 и 9 мая. Об этом 25 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам, уточняет Life.ru.

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В мае россиян ожидают длительные выходные, которые продлятся с 29 по 1 мая включительно, а после — с 6 по 9 мая, напоминает «Москва 24».

Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня — со 2 по 5 мая. После вторых выходных также последует короткая рабочая неделя из трех дней с 10 по 12 мая.

24 апреля на территории Москвы, в том числе в ТиНАО, за весну и лето оборудуют свыше 3 тыс. новых парковок для велосипедов, пишет РИАМО. Каждая новая велопарковка рассчитана на два велосипеда или четыре самоката. Таким образом в столице появятся места для 6 тыс. велосипедов или 12 тыс. самокатов, сообщает телеканал «360».

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