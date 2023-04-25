В Волгоградской области возбудили дело после падения вертолета

В Волгоградской области возбудили уголовное дело после падения вертолета. Об этом 25 апреля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что рассматривается дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Совместно с криминалистами к настоящему времени проведен осмотр места происшествия.

О том, что в 5 км к северу от площадки «Аэросоюз Волгоград» разбился вертолет, сообщил источник «Известий» ранее в этот день. В кабине вертолета «АНСАТ» нашли тело летчика — Виноградова Олега Валентиновича, 1957 года рождения. Других жертв на месте крушения не было.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.