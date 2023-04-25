Эксперт назвала способ не срываться во время похудения

Эксперт по правильному питанию и здоровому образу жизни Анастасия Немцан рассказала, как не срываться во время похудения.

В беседе с «Газетой.Ru» 24 апреля специалист отметила, что для похудения следует отказаться от привычного рациона, но делать это нужно постепенно. По ее словам, в противном случае нейроны головного мозга воспримут ограничение в еде как наказание.

Разнообразить привычное питание можно овощами и фруктами, а от сахара можно отказаться при помощи замещения. Например, тортики можно через день заменять творогом с сиропом без сахара и фруктами.

Указала эксперт на важность планирования рациона. Нужно создать меню дня, а потом недели и месяца. У мозга не должно быть выбора в блюдах, чтобы избежать соблазна.

Важно помнить и о разнообразии питания. Так, стоит найти баланс и питаться белками, углеводами и жирами в правильных пропорциях. Также Немцан призвала внимательно изучать состав продукта, смотреть на наличие сахаров и усилителей вкуса, пишет Pravda.Ru.

Специалист по питанию подчеркнула, что нельзя заставлять себя не есть, поскольку это обернется стрессом для организма, срыву и перееданию в дальнейшем. Она посоветовала есть медленнее, так как чувство голода проходит позже. Замедлив процесс приема пищи, можно съесть меньше.

19 апреля нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что правильное питание поможет удержать вес после похудения. Также сохранить результат способны регулярные тренировки с соблюдением питьевого режима, отмечает телеканал «360».

До этого, 11 апреля, диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что сбросить лишний вес поможет питание трижды в день, при этом в рационе обязательно должна присутствовать белковая пища (мясо, рыба, творог, яйца), а количество углеводов должно снижаться в течение дня. Кроме того, ужинать необходимо не позднее, чем за три–четыре часа до сна. Важно также соблюдать питьевой режим, устраивать разгрузочные дни, употребляя не более 500 ккал. Подчеркнула специалист и важность сна, которого должно быть не менее восьми часов при закрытых шторах. Это поможет привести организм в состояние покоя и расслабить нервную систему, пишет НСН.

Ранее, 8 апреля, фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский рассказал RT о пользе занятий по растяжке. По его словам, в ходе занятий по растяжке мышцы получают нагрузку, как и при других тренировках, но в статической форме и в меньшей степени.

В марте нутрициолог Оксана Ковылкина посоветовала для похудения следить за питанием и поддерживать дефицит калорий, при этом еда должна быть разнообразной, сбалансированной и вкусной.

Она также призвала не сидеть на диетах и следить, чтобы еда была вкусной, сбалансированной, разнообразной и в умеренном количестве.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на экспертов писал, что привычки при похудении следует менять понемногу и закреплять их в течение 21 дня. Также стоит вести дневник приема пищи, ограничить употребление алкоголя, полностью не исключать углеводы.

В апреле прошлого года врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала об опасности развития цирроза печени при быстром похудении. По ее словам, жир из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти, накапливается там, не успевая выводиться, что в результате может привести к циррозу, отмечает телеканал «Звезда».