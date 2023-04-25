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Эксперт назвала способ не срываться во время похудения

Эксперт Немцан: при похудении нужно отказываться от привычного рациона постепенно
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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Эксперт по правильному питанию и здоровому образу жизни Анастасия Немцан рассказала, как не срываться во время похудения.

В беседе с «Газетой.Ru» 24 апреля специалист отметила, что для похудения следует отказаться от привычного рациона, но делать это нужно постепенно. По ее словам, в противном случае нейроны головного мозга воспримут ограничение в еде как наказание.

Разнообразить привычное питание можно овощами и фруктами, а от сахара можно отказаться при помощи замещения. Например, тортики можно через день заменять творогом с сиропом без сахара и фруктами.

Указала эксперт на важность планирования рациона. Нужно создать меню дня, а потом недели и месяца. У мозга не должно быть выбора в блюдах, чтобы избежать соблазна.

Важно помнить и о разнообразии питания. Так, стоит найти баланс и питаться белками, углеводами и жирами в правильных пропорциях. Также Немцан призвала внимательно изучать состав продукта, смотреть на наличие сахаров и усилителей вкуса, пишет Pravda.Ru.

Специалист по питанию подчеркнула, что нельзя заставлять себя не есть, поскольку это обернется стрессом для организма, срыву и перееданию в дальнейшем. Она посоветовала есть медленнее, так как чувство голода проходит позже. Замедлив процесс приема пищи, можно съесть меньше.

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19 апреля нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что правильное питание поможет удержать вес после похудения. Также сохранить результат способны регулярные тренировки с соблюдением питьевого режима, отмечает телеканал «360».

До этого, 11 апреля, диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что сбросить лишний вес поможет питание трижды в день, при этом в рационе обязательно должна присутствовать белковая пища (мясо, рыба, творог, яйца), а количество углеводов должно снижаться в течение дня. Кроме того, ужинать необходимо не позднее, чем за три–четыре часа до сна. Важно также соблюдать питьевой режим, устраивать разгрузочные дни, употребляя не более 500 ккал. Подчеркнула специалист и важность сна, которого должно быть не менее восьми часов при закрытых шторах. Это поможет привести организм в состояние покоя и расслабить нервную систему, пишет НСН.

Ранее, 8 апреля, фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский рассказал RT о пользе занятий по растяжке. По его словам, в ходе занятий по растяжке мышцы получают нагрузку, как и при других тренировках, но в статической форме и в меньшей степени.

В марте нутрициолог Оксана Ковылкина посоветовала для похудения следить за питанием и поддерживать дефицит калорий, при этом еда должна быть разнообразной, сбалансированной и вкусной.

Она также призвала не сидеть на диетах и следить, чтобы еда была вкусной, сбалансированной, разнообразной и в умеренном количестве.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на экспертов писал, что привычки при похудении следует менять понемногу и закреплять их в течение 21 дня. Также стоит вести дневник приема пищи, ограничить употребление алкоголя, полностью не исключать углеводы.

В апреле прошлого года врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала об опасности развития цирроза печени при быстром похудении. По ее словам, жир из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти, накапливается там, не успевая выводиться, что в результате может привести к циррозу, отмечает телеканал «Звезда».

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