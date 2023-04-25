В Приморье арестовали фигуранта дела о гибели двух подростков в ДТП

Водителя, спровоцировавшего ДТП, в результате которого погибли мальчик и девочка подросткового возраста, арестовали в Приморье. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

«В Дальнегорске по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Пластун. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял внедорожником Land Cruiser и допустил столкновение с Toyota Corolla, за рулем которого был 15-летний юноша. Помимо него в салоне легковушки оказались 14-летние мальчик и девочка. От удара автомобиль с группой подростков съехал в кювет и врезался в дерево.

В конечном итоге несовершеннолетние пассажиры скончались в больнице, а водитель получил тяжелые травмы. Взрослый виновник аварии покинул место происшествия, однако через некоторое время сам обратился в полицию. Правоохранители подозревают мужчину в в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б, в» ч .6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). В его отношении возбуждено уголовное расследование, детали случившегося уточняются.

Отмечается, что мужчина не имел водительских. В его отношении также было инициировано административное расследование по ряду статей, в частности за оставление места аварии, употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП, а также управление транспортным средством без соответствующих документов.