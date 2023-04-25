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Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп

«РИА Новости»: артиллерия ВСУ ведет огонь по российским эвакуационным группам
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведет огонь по российским эвакуационным группам. Об этом 25 апреля сообщил командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным «Шам».

По его словам, в случае, если после атаки ВСУ кто-то из российских бойцов оказывается ранен, противник спустя 15–20 минут бьет в эту же точку.

«Выстрелили, проходит 15–20 минут, и потом они в эту же точку бьют. В эту минуту, если прибыли эвакуационные группы — доктора, фельдшеры, — уже они будут страдать», — рассказал «Шам» агентству «РИА Новости».

Военнослужащий отметил, что российские бойцы осведомлены об этой тактике и стараются обезопасить и себя, и медперсонал. Эвакуацию раненых стараются производить тем личным составом, который находится поблизости.

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Ранее, 10 апреля, стало известно, что ВСУ на авдеевском направлении открыли огонь по группе военных медиков, прибывших для эвакуации раненых.

7 апреля Минобороны показало, как военные медики занимаются спасением российских военнослужащих из-под обстрелов ВСУ в зоне проведения спецоперации. Под массированным артиллерийским огнем украинских боевиков врачи оказывают бойцам первую помощь.

До этого, 27 февраля, врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что украинские военные целенаправленно наносят удары по врачам скорой помощи и бригадам пожарных, которые выезжают на вызовы после других обстрелов. Также ВСУ обстреливают полевые госпитали и медиков, оказывающих раненым необходимую помощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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