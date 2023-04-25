Маск оценил статью о подготовке США к провалу контрнаступления ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск 24 апреля назвал «содержательной» статью газеты Politico о подготовке США к последствиям неудачного наступления Украины.

«Содержательная статья», — написал Маск в комментариях под постом предпринимателя Дэвида Сакса в Twitter, который обратил внимание на то, что в США еще недавно были уверены в гарантированной победе Киева, а теперь «администрация беспокоится о провале».

Ранее в этот день Politico написала, что администрация президента Джо Байдена опасается неудачного контрнаступления Украины, которое может привести к критике главы государства как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, в Белом доме опасаются, что возможные неудачи в ходе контрнаступления могут привести к недовольству не только внутри страны, но и со стороны зарубежных коллег.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины. Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата будут зависеть от решения президента Украины Владимира Зеленского.

15 марта Politico сообщила о предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае. Эту информацию неоднократно подтверждали американские и украинские представители властей. На данный момент, по сообщениям FT от 22 апреля, оно отложено из-за отсутствия необходимого вооружения.

Газета The Washington Post 16 апреля указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Оно невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.