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На Западе предложили пересмотреть подход к России

Аналитик TNI Хайман призвал пересмотреть подход к России и принять ее в европейскую семью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россию необходимо воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом. Такое мнение 22 апреля выразил аналитик The National Interest Джеральд Хайман.

«Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия», — отметил он.

По словам аналитика, гнев Запада по отношению к России, не должен перекрывать понимание того, что это страна страной с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также серьезным военным потенциалом. Как отметил Хайман, наиболее разумной стратегией в отношении России могла бы стать демонстрация преимуществ от отношений с западными государствами.

В качестве примера таких преимуществ он привел возобновление участия России в глобальной торговле, снятие санкций и отношение к ней как к «мировой державе». По мнению аналитика, вместо обрывания отношений с Москвой, необходимо максимально интегрировать ее в «европейскую семью», используя «не кнуты, а пряники».

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Между тем, 24 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Он объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации.

22 апреля Хайман заявил, что США и их союзникам, в том числе Украине, необходимо наладить отношения с Россией после спецоперации. Он отметил, что слова политиков о полном отказе от каких-либо коммуникаций с Москвой являются серьезной ошибкой. По словам эксперта, подобную риторику нельзя назвать дальновидной.

До этого, 9 марта, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что необходимо восстановить российско-европейские отношения после конфликта на Украине, хотя это «далеко не реально».

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