Лавров призвал руководство ООН следовать принципам беспристрастности

Глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем призвал руководство организации к соблюдению принципов беспристрастности и равноудаленности. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

«С обеих сторон была отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике и продвижения подлинной многосторонности, опирающейся на основополагающие международно-правовые нормы, в том числе цели и принципы Устава всемирной Организации», — говорится в публикации МИДа.

Кроме того, российский министр обратил внимание собеседника на инцидент с невыдачей виз представителям РФ. В этой связи в очередной раз была акцентирована необходимость скорейшего запуска процедуры арбитража в отношении США, что предписано многочисленными резолюциями ГА ООН по данному сюжету.

Также Лавров и Гутерриш обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов на рассмотрении СБ ООН, как, например, обстановка в Сирии, Йемене, Афганистане и др. Дипломаты отметили важность конструктивного взаимодействия всех членов Совета для преодоления этих и других кризисных ситуаций.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что прошедшее заседание СБ ООН наглядно продемонстрировало, какие государства настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем.

Ранее в этот день глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании СБ международной организации. В ходе заседания он призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

Тогда же министр отметил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Он объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации.