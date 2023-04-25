МИД Египта сообщил о гибели своего дипломата в Судане

Министерство иностранных дел Египта сообщило о гибели сотрудника своей дипломатической миссии в Хартуме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 24 апреля на официальной странице ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что погиб помощник атташе посольства по административным вопросам.

По информации ведомства, дипломат был убит по пути из своего дома к зданию посольства, куда он ехал для наблюдения за процедурами эвакуации египетских граждан в Судане.

Накануне стало известно, что Египет уже эвакуировал из Судана 436 человек.

21 апреля силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации из страны иностранных граждан. При этом спецназ готов оказать помощь в координации и предоставлении всех средств для эвакуации иностранцев и дипмиссий других государств.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.