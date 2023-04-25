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В Москве мужчина пострадал в результате ДТП с легковушкой и грузовиком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве в результате ДТП с участием автомобиля Mercedes и грузовика пострадал человек. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил источник «Известий».

Авария произошла на Шмитовском проезде. По некоторым данным, после столкновения Mercedes упал с моста. Находившийся за рулем мужчина получил различные травмы.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Накануне шесть автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Москве. При этом погибли двое. Изначально в ДТП оказались три автомобиля. После аварии два водителя вышли на проезжую часть для осмотра повреждений. В этот момент на них совершил наезд водитель автомобиля «Хонда», после чего с транспортным средством столкнулись еще два автомобиля.

Один мужчина погиб на месте от полученных травм, второго госпитализировали. Впоследствии он скончался в реанимации. Врачи диагностировали у него пневмоторакс, ушиб грудной клетки и перелом ребер.

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