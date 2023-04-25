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В ЕП допустили санкции против запретивших украинский импорт стран

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Нормативная база Евросоюза (ЕС) предусматривает положения о введении санкций в отношении стран, нарушающих правила торговли ЕС. Поэтому Брюссель может наложить ограничительные меры против государств, в одностороннем порядке запретивших импорт украинской сельхозпродукции, заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Маркус Буххайт.

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«В случаях, когда страна нарушает правила торговли ЕС, Брюссель может использовать свои инструменты торговой защиты, такие как антидемпинговые пошлины или защитные меры вплоть до санкций против страны. Мы знаем, что ЕК критикует введенные странами Восточной Европы запреты на импорт зерна с Украины», — сказал Буххайт «Известиям».

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария приостановила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Формальная причина — наличие пестицидов в поставляемом продовольствии. При этом на протяжении нескольких месяцев страны Восточной Европы заявляли об оседании украинских товаров на складах этих стран, что привело к значительным сложностям с реализацией собственной продукции местных фермеров. Еврокомиссия осудила эти односторонние действия и настаивает, что торговая политика ЕС со странами за пределами объединения находится в исключительной компетенции Евросоюза.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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